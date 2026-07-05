Сафиуллин — Джокович: серб на тай-брейке выиграл первый сет 1/8 финала Уимблдона

Сегодня, 5 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвёртом круге соревнований 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сражается с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. После первого сета счёт 7:6 (8:6) в пользу серба. Теннисисты провели на корте 1 час 3 минуты.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча серба и россиянина. Счёт личных встреч Джоковича и Сафиуллина 3-0 в пользу Новака.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.