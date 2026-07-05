«Твоё имя здесь повсюду». Сафиуллин обратился к Джоковичу перед матчем на Уимблдоне-2026

132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович пообщались перед матчем четвёртого круга на Уимблдоне-2026.

Фото: Скриншот из трансляции

Сафиуллин: Твоё имя здесь повсюду.

Джокович: Да (смеётся). Я здесь уже несколько лет.

Сафиуллин: Несколько десятилетий, — сказали теннисисты перед выходом на корт.

Новак Джокович является семикратным чемпионом Уимблдона.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча серба и россиянина. Счёт личных встреч Джоковича и Сафиуллина 3-0 в пользу Новака.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.