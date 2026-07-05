«Слишком сильно зависит от физической мощи». Тони Надаль — об изменениях в теннисе

Тренер и дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль заявил, что теннис нуждается в переменах.

«Я считаю, что теннис должен задуматься о некоторых изменениях. Это один из немногих видов спорта, который почти не развивался в своих правилах. Общество развивается, люди меняются, другие виды спорта адаптируются. Футбол внёс изменения, баскетбол тоже, Формула-1 развивалась, и даже бокс изменил некоторые правила. Поэтому я считаю логичным, чтобы теннис тоже задумался о возможных улучшениях.

Мне нравится понимать спорт как сочетание физических и умственных способностей, а не только как проявление физической силы. Поэтому я предлагаю вернуться к использованию немного меньших ракеток. Это снизило бы скорость мяча, способствовало более длительным розыгрышам и вернуло бы большее значение стратегии и тактике. Я считаю, что сегодня игра, возможно, слишком сильно зависит от физической мощи», – приводит слова Надаля Sport.es.