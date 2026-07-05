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Дядя Надаля оценил мнение, что Рафаэль не может быть хорошим примером для молодёжи

Дядя Надаля оценил мнение, что Рафаэль не может быть хорошим примером для молодёжи
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Тони Надаль, дядя и тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, прокомментировал мнение о том, что Рафаэль не может служить хорошим примером для молодёжи из-за того, как он «истязал своё тело» травмами.

«Абсолютно не согласен. Рафаэль всегда был для меня примером честности и принципиальности. Он всегда соревновался и боролся в рамках этики и закона. Он хотел довести своё тело до предела, чтобы достичь спортивных целей, и это был его личный выбор. Кто может сказать ему, что он не должен был этого делать? Я знаю, что Рафаэль хотел быть великим спортсменом и был готов платить ту цену, которую иногда требовало достижение этой цели. Он делал это, потому что хотел этого и потому что глубоко наслаждался этим путём. Сегодня он наслаждается пенсией со спокойной душой, зная, что всегда действовал в соответствии со своими принципами и сделал всё возможное, чтобы достичь того, что задумал», – приводит слова Надаля Sport.es.

За всю свою спортивную карьеру Рафаэль Надаль сталкивался с тендинопатией коленей, разрывами мышц бедра и пресса, а также травмами запястий. Также Надаль имеет врождённый синдром Мюллера-Вайсса (болезнь Келлера) — редкое заболевание костей стопы.

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