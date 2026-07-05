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Джессика Пегула — Ива Йович, результат матча 5 июля 2026, счет 2:1, Уимблдон, 1/8 финала

Джессика Пегула вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Иву Йович в трёх сетах
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Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал Уимблдона, переиграв соотечественницу 16-ю ракетку мира Иву Йович со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 1
         
Ива Йович
16
США
Ива Йович
И. Йович

Матч продолжался 2 часа 11 минут. По ходу встречи Пегула два раза подала навылет и не допустила двойных ошибок. А также Джессика сумела реализовать 8 брейк-пойнтов из 17. Ива Йович сделала один эйс и одну двойную ошибку, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из восьми.

В матче 1/4 финала Уимблдона Джессика Пегула сыграет с победительницей встречи между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Кори Гауфф (США).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Чемпионка 2025 года — третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).

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