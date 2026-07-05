Джессика Пегула вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Иву Йович в трёх сетах
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Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал Уимблдона, переиграв соотечественницу 16-ю ракетку мира Иву Йович со счётом 4:6, 6:3, 6:1.
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:05 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|6
|
|3
|1
16
Ива Йович
И. Йович
Матч продолжался 2 часа 11 минут. По ходу встречи Пегула два раза подала навылет и не допустила двойных ошибок. А также Джессика сумела реализовать 8 брейк-пойнтов из 17. Ива Йович сделала один эйс и одну двойную ошибку, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из восьми.
В матче 1/4 финала Уимблдона Джессика Пегула сыграет с победительницей встречи между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Кори Гауфф (США).
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Чемпионка 2025 года — третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).
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