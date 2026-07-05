Джессика Пегула вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Иву Йович в трёх сетах

Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула вышла в четвертьфинал Уимблдона, переиграв соотечественницу 16-ю ракетку мира Иву Йович со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. По ходу встречи Пегула два раза подала навылет и не допустила двойных ошибок. А также Джессика сумела реализовать 8 брейк-пойнтов из 17. Ива Йович сделала один эйс и одну двойную ошибку, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из восьми.

В матче 1/4 финала Уимблдона Джессика Пегула сыграет с победительницей встречи между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Кори Гауфф (США).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Чемпионка 2025 года — третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).