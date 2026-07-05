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Каролина Мухова — Барбора Крейчикова, результат матча 5 июля 2026, счет 2:1, Уимблдон, 1/8 финала

Каролина Мухова вышла в 1/4 финала Уимблдона, обыграв Барбору Крейчикову
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Девятая ракетка мира Каролина Мухова (Чехия) пробилась в четвертьфинал Уимблдона 2026 года, переиграв 38-ю ракетку мира Барбору Крейчикову (Чехия). Встреча закончилась со счётом 7:5, 5:7, 6:3.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		5 6
5 		7 3
         
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. Мухова сделала девять эйсов и допустила две двойные ошибки, реализовав при этом 3 брейк-пойнта из 10. Крейчикова четыре раза подала навылет и допустила две двойные ошибки. А также Барбора сумела реализовать два брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале Каролина Мухова встретится с победительницей матча между Ариной Соболенко (Беларусь) и Наоми Осакой (Япония).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

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