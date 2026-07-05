Кори Гауфф лидирует по количеству побед в трёхсетовых матчах в сезоне-2026
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф лидирует среди всех теннисисток по количеству побед в трёхсетовых матчах в основных сетках турниров в сезоне-2026, сообщает Opta Ace. Ранее американка вышла в четвёртый круг Уимблдона-2026, обыграв соотечественницу Клэр Лю со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2.
Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 19:20 МСК
146
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 5
|6
7
Кори Гауфф
К. Гауфф
Эта победа стала для Гауфф 13-й в сезоне-2026, которую она одержала в трёхсетовом матче. За выход в 1/4 финала Уимблдона-2026 Гауфф поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдонского турнира – 2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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