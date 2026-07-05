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Кори Гауфф лидирует по количеству побед в трёхсетовых матчах в сезоне-2026

Кори Гауфф лидирует по количеству побед в трёхсетовых матчах в сезоне-2026
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф лидирует среди всех теннисисток по количеству побед в трёхсетовых матчах в основных сетках турниров в сезоне-2026, сообщает Opta Ace. Ранее американка вышла в четвёртый круг Уимблдона-2026, обыграв соотечественницу Клэр Лю со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:2.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2026, пятница. 19:20 МСК
Клэр Лю
146
США
Клэр Лю
К. Лю
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 7 2
6 		6 5 6
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Эта победа стала для Гауфф 13-й в сезоне-2026, которую она одержала в трёхсетовом матче. За выход в 1/4 финала Уимблдона-2026 Гауфф поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич.

Розыгрыш женского одиночного разряда Уимблдонского турнира – 2026 проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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