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Сафиуллин — Джокович: серб повёл 2:0 по сетам в матче четвёртого круга Уимблдона-2026

Сафиуллин — Джокович: серб повёл 2:0 по сетам в матче четвёртого круга Уимблдона-2026
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Сегодня, 5 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвёртом круге соревнований 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сражается с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Первый сет остался за сербом – 7:6 (8:6), вторую партию также выиграл Джокович со счётом 6:3. Теннисисты провели на корте 47 минут.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
6 6 		3 6 1
7 8 		6 3 3
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча серба и россиянина. Счёт личных встреч Джоковича и Сафиуллина 3-0 в пользу Новака.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Сетка Уимблдона-2026
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