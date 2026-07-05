Джессика Пегула достигла всех своих 10 четвертьфиналов ТБШ после 26 лет

Четвёртая ракетка мира американка Джессика Пегула стала второй теннисисткой Открытой эры, достигшей всех своих первых 10 четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема» после того, как ей исполнилось 26 лет. Ранее этого достижения добивалась немецкая теннисистка Хельга Мастхофф. Сегодня, 5 июля, Пегула вышла в 1/4 финала Уимблдона, обыграв 16-ю ракетку мира Иву Йович со счётом 4:6, 6:3, 6:1.

В матче за полуфинал американская теннисистка поспорит с победительницей встречи между Белиндой Бенчич (Швейцария) и Кори Гауфф (США).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.