«Нас ждёт тяжёлое противостояние». Паолини — о предстоящем матче с Эалой на Уимблдоне

Финалистка Уимблдона-2024, 17-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Уимблдона с филиппинкой Александрой Эалой.

«Не слежу за турнирной сеткой, но знаю, что сыграю с Эалой. Я посмотрела немного концовку её матча с Игой. Думаю, её стиль игры очень хорошо подходит для травяного покрытия.

До Уимблдона она неплохо сыграла в Берлине, так что она – очень опасная соперница. В этом году я уже играла с ней в Дубае. Думаю, матч будет очень непростым, потому что, как я уже сказала, она действительно способна очень хорошо играть на траве. Хорошо, что я уже играла с ней, но здесь другое покрытие, хотя в Дубае корты тоже были очень быстрыми.

Думаю, стоит посмотреть несколько матчей, которые она провела на Уимблдоне, потому что с нашей встречи прошло уже пять-шесть месяцев. Сейчас она играет великолепно. За неё болеет много людей. Мы как-то шли по мосту, люди скандировали: «Алекс! Алекс!»

Мне кажется, это очень хорошо для нашего вида спорта — когда он привлекает всё больше людей по всему миру. Думаю, сейчас она одна из звёзд нашего спорта. Нас ждёт тяжёлое противостояние. Болельщики будут поддерживать её буквально в каждом розыгрыше, но это спорт. Мне тоже очень нравится играть в такой атмосфере. И, надеюсь, итальянских болельщиков тоже будет много», – сказала Паолини на пресс-конференции Уимблдона.