Евгений Кафельников высказался о поражении Карена Хачанова в третьем круге Уимблдона

Обладатель двух титулов турниров «Большого шлема» российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал выступление 22-й ракетки мира Карена Хачанова на Уимблдоне. 4 июля Хачанов проиграл итальянцу Флавио Коболли в матче третьего круга турнира со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

«У Карена был очень большой шанс выйти в четвёртый круг. Нельзя [разбрасываться] такими шансами. Я не хочу сказать, что Карен не пытался обыграть соперника, но нужно было сделать чуть-чуть больше – ровно столько, чтобы выйти в четвёртый круг, но, к сожалению, у него не получилось.

Вот это и тяжело – осознавать, что у ребят были шансы, но они ими не воспользовались», – сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.