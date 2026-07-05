Евгений Кафельников высказался о поражении Карена Хачанова в третьем круге Уимблдона
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Обладатель двух титулов турниров «Большого шлема» российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал выступление 22-й ракетки мира Карена Хачанова на Уимблдоне. 4 июля Хачанов проиграл итальянцу Флавио Коболли в матче третьего круга турнира со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.
Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
22
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 4
|7 7
|2
|2
|
|7 7
|6 5
|6
|6
10
Флавио Коболли
Ф. Коболли
«У Карена был очень большой шанс выйти в четвёртый круг. Нельзя [разбрасываться] такими шансами. Я не хочу сказать, что Карен не пытался обыграть соперника, но нужно было сделать чуть-чуть больше – ровно столько, чтобы выйти в четвёртый круг, но, к сожалению, у него не получилось.
Вот это и тяжело – осознавать, что у ребят были шансы, но они ими не воспользовались», – сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.
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