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Евгений Кафельников высказался о поражении Карена Хачанова в третьем круге Уимблдона

Евгений Кафельников высказался о поражении Карена Хачанова в третьем круге Уимблдона
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Обладатель двух титулов турниров «Большого шлема» российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал выступление 22-й ракетки мира Карена Хачанова на Уимблдоне. 4 июля Хачанов проиграл итальянцу Флавио Коболли в матче третьего круга турнира со счётом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 2:6, 2:6.

Уимблдон (м). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:20 МСК
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 4 7 7 2 2
0 		7 7 6 5 6 6
             
Флавио Коболли
10
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли

«У Карена был очень большой шанс выйти в четвёртый круг. Нельзя [разбрасываться] такими шансами. Я не хочу сказать, что Карен не пытался обыграть соперника, но нужно было сделать чуть-чуть больше – ровно столько, чтобы выйти в четвёртый круг, но, к сожалению, у него не получилось.

Вот это и тяжело – осознавать, что у ребят были шансы, но они ими не воспользовались», – сказал Кафельников в видео на YouTube-канале First&Red.

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