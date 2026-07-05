«Когда у тебя в руках ракетка, возможно всё». Димитров — о шансах выиграть Уимблдон

146-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о возможности завоевать титул на Уимблдоне-2026 после волевой победы над итальянцем Маттео Берреттини в третьем круге турнира (6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3).
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– Как думаете, есть ли вероятность, что вы выиграете турнир?
– Когда у тебя в руках ракетка, возможно всё. Это ведь отличная история, правда? Я понимаю, но именно ради таких моментов я и живу. Но, опять же, не хочу забегать вперёд. Честно говоря, я просто горжусь собой. Горжусь тем, что сейчас способен справляться с собой именно так, как это делаю.
Даже если бы я проиграл матч, всё равно был бы собой горд, потому что знал бы: я отдал всё, что мог.
Знаете, между победой и поражением проходит очень тонкая грань, особенно в том, как ты относишься к самому себе. Это трудно объяснить, но я постараюсь.
Когда выигрываешь, начинаешь придираться к самым незначительным вещам, которые сделал на корте. А когда проигрываешь — концентрируешься на самой большой ошибке. Всегда нужно сохранять баланс между этими двумя состояниями.
Всё, чего я хотел, — это бороться, оставаться в моменте, быть готовым физически и психологически. Потому что если подумать, в третьем и четвёртом сетах я практически ничего не мог сделать. Он полностью меня переигрывал. Я почти ничего не мог ему противопоставить.
Но где-то глубоко внутри у меня оставалась мысль: «Ладно, может быть, у меня всё ещё есть шанс». Даже в пятом сете всё мог решить один мяч — может быть, будет переигровка после касания сетки, может быть, он не подаст первую подачу, может быть, я лучше начну читать его подачу.
Постепенно ты выстраиваешь эту психологическую стойкость. И когда наступают самые важные моменты, именно она помогает тебе. Это и стало решающим фактором, – сказал Димитров на пресс-конференции Уимблдона.
- 5 июля 2026
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