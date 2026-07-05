Сафиуллин — Джокович: россиянин отыграл один сет у серба в матче 4-го круга Уимблдона

Сегодня, 5 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвёртом круге соревнований 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин сражается с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Серб выиграл два первых сета, поведя в матче со счётом 7:6 (8:6), 6:3, однако в третьей партии сильнее был россиянин – 6:3. Теннисисты затратили на этот отрезок игры 54 минуты.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча серба и россиянина. Счёт личных встреч Джоковича и Сафиуллина 3-0 в пользу Новака.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.