Роман Сафиуллин впервые в карьере выиграл сет у Джоковича в рамках матча АТР

В эти минуты на Уимблдоне-2026 проходит встреча четвёртого круга Уимблдона, в которой играют 132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин и 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович. После завершения трёх сетов счёт матча – 7:6 (8:6), 6:3, 3:6 в пользу серба. Роман впервые в карьере выиграл партию у Джоковича.

Ранее теннисисты трижды встречались друг с другом в рамках матчей АТР. Серб одержал победу во всех матчах. Он выиграл в полуфинале Тель-Авива-2022 — 6:1, 7:6 (7:3), во втором круге Монте-Карло-2024 (6:1, 6:2) и в четвёртом круге Шанхая-2024 (6:3, 6:2).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Роман Сафиуллин (Россия) – Новак Джокович (Сербия).

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.