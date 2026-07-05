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«Баланс пока не найден». Дементьева — об эмоциональности Андреевой

«Баланс пока не найден». Дементьева — об эмоциональности Андреевой
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Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира Елена Дементьева высказалась об эмоциональности российской теннисистки Мирры Андреевой на корте.

«Вот такая сверхэмоциональность Мирры, ну она, собственно, присуща многим российским игрокам — это и Даниил Медведев, это и Андрей Рублёв. С одной стороны, помогает, а с другой стороны, мешает. Они сами признавались, что работают с психологом, чтобы научиться как-то контролировать свои эмоции, но именно контролировать, а не подавлять. Потому что вот в случае с Миррой получается так: когда она начинает себя очень сильно сдерживать, это хорошо, что она себя не распыляет после ошибок. Но когда ты себя настолько подавляешь, ты тоже теряешь вот этот внутренний огонь, который необходим для борьбы и игры. Ты должен найти золотую середину, ты должен себя подпитывать, но исключительно положительными эмоциями. Вот здесь пока баланс не найден, но я считаю, она всё равно сильно прибавила в плане контроля», – сказала Дементьева в видео на YouTube-канале First&Red.

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