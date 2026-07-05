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На Уимблдоне будет новая чемпионка, с турнира выбыли все, кто ранее выигрывал титул

На Уимблдоне будет новая чемпионка, с турнира выбыли все, кто ранее выигрывал титул
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На Уимблдоне 2026 года будет новая чемпионка в женском одиночном разряде. С турнира вылетели все теннисистки, которые ранее выигрывали титул.

Закончили выступление на Уимблдоне-2026:

  • Действующая чемпионка турнира и третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша): потерпела поражение в третьем круге от представительницы Филиппин Александры Эалы.
  • Победительница Уимблдонского турнира 2024 года 38-я ракетка мира Барбора Крейчикова (Чехия): проиграла Каролине Муховой (Чехия) в четвёртом круге.
  • Чемпионка Уимблдона 2022 года и вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан): проиграла в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.

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