На Уимблдоне будет новая чемпионка, с турнира выбыли все, кто ранее выигрывал титул

На Уимблдоне 2026 года будет новая чемпионка в женском одиночном разряде. С турнира вылетели все теннисистки, которые ранее выигрывали титул.

Закончили выступление на Уимблдоне-2026:

Действующая чемпионка турнира и третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша): потерпела поражение в третьем круге от представительницы Филиппин Александры Эалы.

Победительница Уимблдонского турнира 2024 года 38-я ракетка мира Барбора Крейчикова (Чехия): проиграла Каролине Муховой (Чехия) в четвёртом круге.

Чемпионка Уимблдона 2022 года и вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан): проиграла в третьем круге бельгийке Элисе Мертенс.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля.