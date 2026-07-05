«Невероятно тяжёлый матч». Мухова — о победе над Крейчиковой в 4-м круге Уимблдона
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Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу в матче четвёртого круга Уимблдона-2026 над соотечественницей Барборой Крейчиковой (7:5, 5:7, 6:3).
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|5
|6
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|7
|3
38
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
«Нужно отдать ей должное. Она не случайно выигрывала Уимблдон. Она знает, как играть на этом покрытии и умеет ставить соперника в очень неудобные положения.
Думаю, я потеряла концентрацию буквально на один-два мяча, и после этого она начала играть свободно. Она заслужила победу во втором сете, пошла ва-банк. Это был невероятно тяжёлый матч», – сказала Мухова в интервью на корте после матча.
За право выйти в полуфинал Уимблдона-2026 Каролина Мухова поспорит с победительницей встречи между белоруской Ариной Соболенко и японской теннисисткой Наоми Осакой.
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