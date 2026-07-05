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«Невероятно тяжёлый матч». Мухова — о победе над Крейчиковой в 4-м круге Уимблдона

«Невероятно тяжёлый матч». Мухова — о победе над Крейчиковой в 4-м круге Уимблдона
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Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу в матче четвёртого круга Уимблдона-2026 над соотечественницей Барборой Крейчиковой (7:5, 5:7, 6:3).

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		5 6
5 		7 3
         
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

«Нужно отдать ей должное. Она не случайно выигрывала Уимблдон. Она знает, как играть на этом покрытии и умеет ставить соперника в очень неудобные положения.

Думаю, я потеряла концентрацию буквально на один-два мяча, и после этого она начала играть свободно. Она заслужила победу во втором сете, пошла ва-банк. Это был невероятно тяжёлый матч», – сказала Мухова в интервью на корте после матча.

За право выйти в полуфинал Уимблдона-2026 Каролина Мухова поспорит с победительницей встречи между белоруской Ариной Соболенко и японской теннисисткой Наоми Осакой.

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