«Невероятно тяжёлый матч». Мухова — о победе над Крейчиковой в 4-м круге Уимблдона

Девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала победу в матче четвёртого круга Уимблдона-2026 над соотечественницей Барборой Крейчиковой (7:5, 5:7, 6:3).

«Нужно отдать ей должное. Она не случайно выигрывала Уимблдон. Она знает, как играть на этом покрытии и умеет ставить соперника в очень неудобные положения.

Думаю, я потеряла концентрацию буквально на один-два мяча, и после этого она начала играть свободно. Она заслужила победу во втором сете, пошла ва-банк. Это был невероятно тяжёлый матч», – сказала Мухова в интервью на корте после матча.

За право выйти в полуфинал Уимблдона-2026 Каролина Мухова поспорит с победительницей встречи между белоруской Ариной Соболенко и японской теннисисткой Наоми Осакой.