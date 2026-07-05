Роман Сафиуллин проиграл Новаку Джоковичу в четвёртом круге Уимблдона
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132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026, уступив в матче четвёртого круга сербу Новаку Джоковичу (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6.
Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
132
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 3
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|6
|3
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8
Новак Джокович
Н. Джокович
Теннисисты провели на корте 3 часа 27 минут. За время матча Джокович выполнил 10 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Роман Сафиуллин сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Уимблдона-2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
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