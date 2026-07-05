Роман Сафиуллин проиграл Новаку Джоковичу в четвёртом круге Уимблдона

132-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти в 1/4 финала Уимблдона-2026, уступив в матче четвёртого круга сербу Новаку Джоковичу (восьмой номер рейтинга) со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6.

Теннисисты провели на корте 3 часа 27 минут. За время матча Джокович выполнил 10 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Роман Сафиуллин сделал в игре восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 из 14 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Новак Джокович сыграет с победителем встречи Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).