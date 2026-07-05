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Новак Джокович обогнал Роджера Федерера по количеству побед на Уимблдоне, установив рекорд

Новак Джокович обогнал Роджера Федерера по количеству побед на Уимблдоне, установив рекорд
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Семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович (Сербия) одержал 106-ю победу на турнире, опередив по этому показателю 20-кратного победителя ТБШ Роджера Федерера, и установил рекорд. На счету швейцарца восемь титулов на Уимблдонском турнире и 105 выигранных матчей. Джокович вышел в четвертьфинал, переиграв россиянина Романа Сафиуллина со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 6 		3 6 3
7 8 		6 3 6
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Следующим соперником Новака станет победитель матча между Феликсом Оже-Альяссимом (Канада) и Алехандро Давидович-Фокиной (Испания).

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — первая ракетка мира Янник Синнер (Италия).

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