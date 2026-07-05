Российские теннисисты завершили выступление в одиночных разрядах Уимблдона-2026

Все российские теннисисты покинули розыгрыш одиночных разрядов мужского и женского турниров Уимблдона-2026. Последним из россиян из розыгрыша соревнований выбыл Роман Сафиуллин, который проиграл в четвёртом круге сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6.

Всего в Уимблдоне-2026 принимали участие 13 представителей России – четыре в мужской сетке и девять – в женской. В мужском турнире приняли участие Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин. У женщин за победу на турнире боролись Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анна Блинкова, Анастасия Захарова, Алина Корнеева и Анастасия Гасанова.

Розыгрыш Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующими победителями соревнований являются итальянец Янник Синнер и полька Ига Швёнтек.