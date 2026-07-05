Новак Джокович извинился за эмоциональные срывы после победы над Романом Сафиуллиным

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович извинился за эмоциональные срывы после победы над россиянином Романом Сафиуллиным в четвёртом круге Уимблдона. Матч закончился со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

— Вас знают за вашу сосредоточенность и концентрацию на корте…

— И за вспышки тоже.

— Что?

— Вспышки. Ну, срывы. У меня сегодня тоже было несколько таких. Прошу прощения, – сказал Джокович в интервью на корте.

В четвертьфинале Уимблдона Новак Джокович сыграет с победителем матча между Феликсом Оже-Альяссимом (Канада) и Алехандро Давидович-Фокиной (Испания).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — итальянец Янник Синнер.