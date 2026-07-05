Новак Джокович извинился за эмоциональные срывы после победы над Романом Сафиуллиным
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович извинился за эмоциональные срывы после победы над россиянином Романом Сафиуллиным в четвёртом круге Уимблдона. Матч закончился со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.
Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
132
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 3
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|6
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8
Новак Джокович
Н. Джокович
— Вас знают за вашу сосредоточенность и концентрацию на корте…
— И за вспышки тоже.
— Что?
— Вспышки. Ну, срывы. У меня сегодня тоже было несколько таких. Прошу прощения, – сказал Джокович в интервью на корте.
В четвертьфинале Уимблдона Новак Джокович сыграет с победителем матча между Феликсом Оже-Альяссимом (Канада) и Алехандро Давидович-Фокиной (Испания).
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — итальянец Янник Синнер.
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