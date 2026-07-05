Впервые с 2019 года ни один представитель России не сыграет в 1/4 финала Уимблдона

Российские теннисисты впервые с 2019 года не сыграют в четвертьфиналах одиночных разрядов мужского и женского турниров Уимблдона. Последним из россиян турнир покинул Роман Сафиуллин, который уступил в четвёртом круге сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6.
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В розыгрыше мужского и женского одиночного разрядов Уимблдона-2026 приняли участие 13 россиян – четверо мужчин и девять женщин. До второго круга добрались 10 из них, до третьего – шестеро, а в четвёртом выступил лишь один Роман Сафиуллин, который пробился в основную сетку через квалификацию.
Стоит отметить, что российские теннисисты не принимали участия в розыгрыше Уимблдонского турнира – 2022.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующими победителями соревнований являются итальянец Янник Синнер и полька Ига Швёнтек.
- 5 июля 2026
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