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Впервые с 2019 года ни один представитель России не сыграет в 1/4 финала Уимблдона

Впервые с 2019 года ни один представитель России не сыграет в 1/4 финала Уимблдона
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Российские теннисисты впервые с 2019 года не сыграют в четвертьфиналах одиночных разрядов мужского и женского турниров Уимблдона. Последним из россиян турнир покинул Роман Сафиуллин, который уступил в четвёртом круге сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 6 		3 6 3
7 8 		6 3 6
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

В розыгрыше мужского и женского одиночного разрядов Уимблдона-2026 приняли участие 13 россиян – четверо мужчин и девять женщин. До второго круга добрались 10 из них, до третьего – шестеро, а в четвёртом выступил лишь один Роман Сафиуллин, который пробился в основную сетку через квалификацию.

Стоит отметить, что российские теннисисты не принимали участия в розыгрыше Уимблдонского турнира – 2022.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующими победителями соревнований являются итальянец Янник Синнер и полька Ига Швёнтек.

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