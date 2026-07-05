Соболенко — Осака: Арина проиграла первый сет за 33 минуты

Сегодня, 5 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвёртом круге соревнований первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сражается с 14-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой. Первый сет закончился со счётом 6:2 в пользу Наоми. Теннисистки провели на корте 33 минуты.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Соболенко и Осаки. Счёт личных встреч у теннисисток 3-1 в пользу Арины.

Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша), победившая в прошлогоднем финале Аманду Анисимову (США) со счётом 6:0, 6:0.