Соболенко — Осака: Арина проиграла первый сет за 33 минуты
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Сегодня, 5 июля, продолжается травяной турнир «Большого шлема» Уимблдон. В четвёртом круге соревнований первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сражается с 14-й ракеткой мира японкой Наоми Осакой. Первый сет закончился со счётом 6:2 в пользу Наоми. Теннисистки провели на корте 33 минуты.
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
0 : 1
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|1
14
Наоми Осака
Н. Осака
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Соболенко и Осаки. Счёт личных встреч у теннисисток 3-1 в пользу Арины.
Уимблдон проходит с 29 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша), победившая в прошлогоднем финале Аманду Анисимову (США) со счётом 6:0, 6:0.
Комментарии
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