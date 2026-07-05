Новак Джокович, Уимблдон-2026: результаты 5 июля, следующий соперник, путь до титула

Сегодня, 5 июля, восьмая ракетка мира серб Новак Джокович успешно провёл матч четвёртого круга на Уимблдоне-2026 и вышел в 1/4 финала турнира. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь до титула Новака Джоковича. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Новака Джоковича на Уимблдоне-2026:

Первый круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – У Ибин (Китай) – 6:4, 5:7, 6:4, 6:4.

Второй круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 6:4, 6:2.

Третий круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – Артур Риндеркнеш (Франция) – 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

Четвёртый круг. Новак Джокович (Сербия, 7) – Роман Сафиуллин (Россия, 132) – 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

Следующий матч Джоковича на Уимблдоне-2026:

Четвертьфинал. Новак Джокович (Сербия, 7) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3).

Возможная сетка Новака Джоковича на Уимблдоне-2026:

Полуфинал. Янник Синнер (Италия, 1).

Финал. Александр Зверев (Германия, 2).