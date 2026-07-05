Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко проиграла тай-брейк на ТБШ впервые с «Ролан Гаррос» 2023 года

Арина Соболенко проиграла тай-брейк на ТБШ впервые с «Ролан Гаррос» 2023 года
Комментарии

Первая ракетка мира Арина Соболенко прервала самую длинную победную серию на тай-брейках на турнирах «Большого шлема» в Открытой эре, включая мужчин (21 подряд). Сегодня, в матче с японкой Наоми Осакой (2:6, 6:7 (2:7)) Арина проиграла свой первый тай-брейк на ТБШ с Открытого чемпионата Франции 2023 года. Тогда Соболенко проиграла чешке Каролине Муховой в полуфинале турнира со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша), обыгравшая в прошлогоднем финале Аманду Анисимову (США) со счётом 6:0, 6:0.

Календарь Уимблдона
Сетка Уимблдона (ж)
Материалы по теме
Синнер рвётся в четвертьфинал Уимблдона! Соболенко выбыла, Джокович победил. LIVE!
Live
Синнер рвётся в четвертьфинал Уимблдона! Соболенко выбыла, Джокович победил. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android