Арина Соболенко проиграла тай-брейк на ТБШ впервые с «Ролан Гаррос» 2023 года
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Первая ракетка мира Арина Соболенко прервала самую длинную победную серию на тай-брейках на турнирах «Большого шлема» в Открытой эре, включая мужчин (21 подряд). Сегодня, в матче с японкой Наоми Осакой (2:6, 6:7 (2:7)) Арина проиграла свой первый тай-брейк на ТБШ с Открытого чемпионата Франции 2023 года. Тогда Соболенко проиграла чешке Каролине Муховой в полуфинале турнира со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
14
Наоми Осака
Н. Осака
Уимблдон 2026 года проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша), обыгравшая в прошлогоднем финале Аманду Анисимову (США) со счётом 6:0, 6:0.
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