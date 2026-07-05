Мухова — о возвращении в 1/4 финала Уимблдона: снова получаю удовольствие от тенниса

Финалистка «Ролан Гаррос» –2023, девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о возвращении в четвертьфинал Уимблдона. Ранее Мухова в четвёртом круге турнира обыграла соотечественницу Барбору Крейчикову со счётом 7:5, 5:7, 6:3.
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|3
– Вы выходили в четвертьфинал Уимблдона в 2019 и 2021 годах. После этого каждый раз вы проигрывали уже в первом круге. Расскажите, что произошло? Через что вам пришлось пройти, чтобы снова вернуться на такой высокий уровень?
– Я и сама хотела бы знать, что произошло (улыбается). Мне хотелось бы каждый год хорошо выступать на Уимблдоне, но это теннис. Здесь всегда бывают взлёты и падения.
В те годы, во время Уимблдона, мне пришлось пережить непростые времена. Сейчас же я просто невероятно счастлива тому, как складывается этот сезон, как я играю.
Я снова получаю огромное удовольствие от тенниса. Просто невероятно снова быть здесь и выйти в четвертьфинал, – сказала Мухова в интервью на корте после матча.
- 5 июля 2026
-
21:18
-
21:01
-
20:37
-
20:27
-
20:05
-
20:04
-
19:43
-
19:41
-
19:24
-
19:23
-
19:09
-
18:57
-
18:49
-
18:43
-
18:37
-
18:31
-
18:27
-
18:16
-
18:13
-
17:50
-
17:46
-
17:33
-
17:22
-
17:17
-
17:01
-
16:48
-
16:40
-
16:33
-
16:25
-
16:04
-
15:45
-
15:30
-
14:53
-
14:43
-
14:28