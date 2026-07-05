Мухова — о возвращении в 1/4 финала Уимблдона: снова получаю удовольствие от тенниса

Финалистка «Ролан Гаррос» –2023, девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о возвращении в четвертьфинал Уимблдона. Ранее Мухова в четвёртом круге турнира обыграла соотечественницу Барбору Крейчикову со счётом 7:5, 5:7, 6:3.

– Вы выходили в четвертьфинал Уимблдона в 2019 и 2021 годах. После этого каждый раз вы проигрывали уже в первом круге. Расскажите, что произошло? Через что вам пришлось пройти, чтобы снова вернуться на такой высокий уровень?

– Я и сама хотела бы знать, что произошло (улыбается). Мне хотелось бы каждый год хорошо выступать на Уимблдоне, но это теннис. Здесь всегда бывают взлёты и падения.

В те годы, во время Уимблдона, мне пришлось пережить непростые времена. Сейчас же я просто невероятно счастлива тому, как складывается этот сезон, как я играю.

Я снова получаю огромное удовольствие от тенниса. Просто невероятно снова быть здесь и выйти в четвертьфинал, – сказала Мухова в интервью на корте после матча.