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Мухова — о возвращении в 1/4 финала Уимблдона: снова получаю удовольствие от тенниса

Мухова — о возвращении в 1/4 финала Уимблдона: снова получаю удовольствие от тенниса
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Финалистка «Ролан Гаррос» –2023, девятая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова высказалась о возвращении в четвертьфинал Уимблдона. Ранее Мухова в четвёртом круге турнира обыграла соотечественницу Барбору Крейчикову со счётом 7:5, 5:7, 6:3.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		5 6
5 		7 3
         
Барбора Крейчикова
38
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

– Вы выходили в четвертьфинал Уимблдона в 2019 и 2021 годах. После этого каждый раз вы проигрывали уже в первом круге. Расскажите, что произошло? Через что вам пришлось пройти, чтобы снова вернуться на такой высокий уровень?
– Я и сама хотела бы знать, что произошло (улыбается). Мне хотелось бы каждый год хорошо выступать на Уимблдоне, но это теннис. Здесь всегда бывают взлёты и падения.

В те годы, во время Уимблдона, мне пришлось пережить непростые времена. Сейчас же я просто невероятно счастлива тому, как складывается этот сезон, как я играю.

Я снова получаю огромное удовольствие от тенниса. Просто невероятно снова быть здесь и выйти в четвертьфинал, – сказала Мухова в интервью на корте после матча.

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