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«Он очень стабильный игрок и сегодня может гордиться своей игрой». Джокович — о Сафиуллине

«Он очень стабильный игрок и сегодня может гордиться своей игрой». Джокович — о Сафиуллине
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Романом Сафиуллиным в четвёртом круге Уимблдона. Встреча закончилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 6 		3 6 3
7 8 		6 3 6
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Тяжёлая победа. Роман очень хорошо начал матч, сразу действовал агрессивно. На задней линии я чувствовал себя не так комфортно, как обычно. Понимал, что затяжные розыгрыши с ним станут для меня серьёзным испытанием. Он очень стабильный игрок и сегодня может гордиться своей игрой.

Не так много игроков заставляют меня чувствовать себя слабее на задней линии. Сегодня был именно такой день. Поэтому я старался не затягивать розыгрыши, а варьировать игру. Где-то это срабатывало, где-то нет. В итоге из сложных ситуаций меня выручила точная и надёжная первая подача», – сказал Джокович в интервью на корте.

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