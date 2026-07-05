«Он очень стабильный игрок и сегодня может гордиться своей игрой». Джокович — о Сафиуллине

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Романом Сафиуллиным в четвёртом круге Уимблдона. Встреча закончилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.
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«Тяжёлая победа. Роман очень хорошо начал матч, сразу действовал агрессивно. На задней линии я чувствовал себя не так комфортно, как обычно. Понимал, что затяжные розыгрыши с ним станут для меня серьёзным испытанием. Он очень стабильный игрок и сегодня может гордиться своей игрой.
Не так много игроков заставляют меня чувствовать себя слабее на задней линии. Сегодня был именно такой день. Поэтому я старался не затягивать розыгрыши, а варьировать игру. Где-то это срабатывало, где-то нет. В итоге из сложных ситуаций меня выручила точная и надёжная первая подача», – сказал Джокович в интервью на корте.
- 5 июля 2026
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