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Анастасия Мыскина поделилась впечатлениями от первой недели Уимблдона-2026

Анастасия Мыскина поделилась впечатлениями от первой недели Уимблдона-2026
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004, бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина поделилась впечатлениями от первой недели Уимблдона-2026.

– Следите за Уимблдоном? Какие у вас впечатления от первой недели турнира?
– Конечно, смотрю всё по возможности. В основном, конечно, за нашими слежу. Не люблю давать каких-то прогнозов, это дело не самое благодарное. Отмечу Коко Гауфф – мне понравилась её игра. Обидно за Мирру Андрееву, она хороший матч провела на самом деле, хоть и проиграла. Но надо понимать, что Барбора Крейчикова – вообще не подарок для второго круга, по сетке был бы кто-то попроще – результат был бы другой. Потенциал Андреевой явно выше просматривается, но здесь не повезло, – сказала Мыскина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В понедельник, 6 июля, в 8:00 мск читайте на «Чемпионате» полное интервью с Анастасией Мыскиной.

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