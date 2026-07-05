Арина Соболенко вылетела с Уимблдона, проиграв Наоми Осаке в четвёртом круге
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Первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) вылетела с Уимблдона, проиграв в матче четвёртого круга японке Наоми Осаке. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 2
|
|7 7
14
Наоми Осака
Н. Осака
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За матч Соболенко сделала четыре эйса и допустила одну двойную ошибку, не сумев реализовать брейк-пойнты. Осака восемь раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и сумела реализовать два брейк-пойнта из четырёх.
Следующей соперницей Наоми Осаки станет Каролина Мухова (Чехия).
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).
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