Арина Соболенко вылетела с Уимблдона, проиграв Наоми Осаке в четвёртом круге

Первая ракетка мира Арина Соболенко (Беларусь) вылетела с Уимблдона, проиграв в матче четвёртого круга японке Наоми Осаке. Встреча закончилась со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. За матч Соболенко сделала четыре эйса и допустила одну двойную ошибку, не сумев реализовать брейк-пойнты. Осака восемь раз подала навылет, сделала одну двойную ошибку и сумела реализовать два брейк-пойнта из четырёх.

Следующей соперницей Наоми Осаки станет Каролина Мухова (Чехия).

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой является третья ракетка мира Ига Швёнтек (Польша).