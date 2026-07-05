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Хуберт Хуркач — Ян-Леннард Штруфф, результат матча 5 июля 2026, счет 2:3 (отказ Хуркача), 4-й круг Уимблдон-2026

Штруфф на отказе Хуркача вышел в 1/4 финала Уимблдона, где может сыграть с Синнером
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96-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач снялся по ходу матча четвёртого круга Уимблдона-2026 с немцем Ян-Леннардом Штруффом (74-й номер рейтинга) при счёте 6:3, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 5:7, 2:4.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 18:45 МСК
Хуберт Хуркач
96
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6 2 5 2
3 		6 5 7 7 7 4
             
Ян-Леннард Штруфф
74
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф

Теннисисты провели на корте 3 часа 40 минут. За время матча Хуркач выполнил 34 подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Ян-Леннард Штруфф сделал в игре 24 эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Ян-Леннард Штруфф сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Синтаро Мочизуки (Япония).

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