Штруфф на отказе Хуркача вышел в 1/4 финала Уимблдона, где может сыграть с Синнером
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96-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач снялся по ходу матча четвёртого круга Уимблдона-2026 с немцем Ян-Леннардом Штруффом (74-й номер рейтинга) при счёте 6:3, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 5:7, 2:4.
Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 18:45 МСК
96
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 2
|5
|2
|
|6 5
|7 7
|7
|4
74
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Теннисисты провели на корте 3 часа 40 минут. За время матча Хуркач выполнил 34 подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Ян-Леннард Штруфф сделал в игре 24 эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале Уимблдона-2026 Ян-Леннард Штруфф сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Синтаро Мочизуки (Япония).
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