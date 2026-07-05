Штруфф на отказе Хуркача вышел в 1/4 финала Уимблдона, где может сыграть с Синнером

96-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач снялся по ходу матча четвёртого круга Уимблдона-2026 с немцем Ян-Леннардом Штруффом (74-й номер рейтинга) при счёте 6:3, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 5:7, 2:4.

Теннисисты провели на корте 3 часа 40 минут. За время матча Хуркач выполнил 34 подачи навылет, допустив при этом семь двойных ошибок, а также смог реализовать три брейк-пойнта из четырёх. Ян-Леннард Штруфф сделал в игре 24 эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Ян-Леннард Штруфф сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Синтаро Мочизуки (Япония).