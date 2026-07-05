Арина Соболенко впервые с 2020 года проиграла матч на ТБШ в двух сетах

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые с 2020 года проиграла матч на мэйджорах, не взяв ни одного сета, сообщает Opta Ace. Ранее белоруска уступила японской теннисистке Наоми Осаке в четвёртом круге Уимблдона-2026 со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
В последний раз Соболенко проигрывала матч на турнире «Большого шлема» в двух сетах на US Open – 2020, когда её обыграла соотечественница Виктория Азаренко. Стоит отметить, что Соболенко уступает лишь американке Мартине Навратиловой по количеству сыгранных подряд матчей на ТБШ, где ей удалось выиграть хотя бы один сет. В активе белоруски 121 победа, у Навратиловой – 143.
В четвертьфинале Уимблдона-2026 Наоми Осака сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
- 5 июля 2026
-
21:18
-
21:01
-
20:37
-
20:27
-
20:05
-
20:04
-
19:43
-
19:41
-
19:24
-
19:23
-
19:09
-
18:57
-
18:49
-
18:43
-
18:37
-
18:31
-
18:27
-
18:16
-
18:13
-
17:50
-
17:46
-
17:33
-
17:22
-
17:17
-
17:01
-
16:48
-
16:40
-
16:33
-
16:25
-
16:04
-
15:45
-
15:30
-
14:53
-
14:43
-
14:28