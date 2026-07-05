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Арина Соболенко впервые с 2020 года проиграла матч на ТБШ в двух сетах

Арина Соболенко впервые с 2020 года проиграла матч на ТБШ в двух сетах
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко впервые с 2020 года проиграла матч на мэйджорах, не взяв ни одного сета, сообщает Opta Ace. Ранее белоруска уступила японской теннисистке Наоми Осаке в четвёртом круге Уимблдона-2026 со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

В последний раз Соболенко проигрывала матч на турнире «Большого шлема» в двух сетах на US Open – 2020, когда её обыграла соотечественница Виктория Азаренко. Стоит отметить, что Соболенко уступает лишь американке Мартине Навратиловой по количеству сыгранных подряд матчей на ТБШ, где ей удалось выиграть хотя бы один сет. В активе белоруски 121 победа, у Навратиловой – 143.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Наоми Осака сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

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