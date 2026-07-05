Оже-Альяссим в пяти сетах одолел Давидович-Фокину и вышел в 1/4 финала Уимблдона

Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала Уимблдона-2026, обыграв испанца Алехандро Давидович-Фокину (23-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1.

Теннисисты провели на корте 4 часа 25 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил 26 подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать 4 из 16 брейк-пойнтов. Давидович-Фокина сделал в игре 10 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В четвертьфинале Уимблдона Феликс Оже-Альяссим сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.