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Феликс Оже-Альяссим — Алехандро Давидович-Фокина, результат матча 5 июля 2026, счет 3:2, 4-й круг Уимблдон-2026

Оже-Альяссим в пяти сетах одолел Давидович-Фокину и вышел в 1/4 финала Уимблдона
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала Уимблдона-2026, обыграв испанца Алехандро Давидович-Фокину (23-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 17:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 4 		7 8 6 6 2 6
7 7 		6 6 3 7 7 1
             
Алехандро Давидович-Фокина
23
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Теннисисты провели на корте 4 часа 25 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил 26 подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать 4 из 16 брейк-пойнтов. Давидович-Фокина сделал в игре 10 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В четвертьфинале Уимблдона Феликс Оже-Альяссим сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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