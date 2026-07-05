Оже-Альяссим в пяти сетах одолел Давидович-Фокину и вышел в 1/4 финала Уимблдона
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в 1/4 финала Уимблдона-2026, обыграв испанца Алехандро Давидович-Фокину (23-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1.
Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 17:45 МСК
4
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 2
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|3
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|5
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|7 8
|6
|6 2
|6
|
|6 6
|3
|7 7
|1
23
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Теннисисты провели на корте 4 часа 25 минут. За время матча Оже-Альяссим выполнил 26 подач навылет, допустив при этом четыре двойных ошибки, а также смог реализовать 4 из 16 брейк-пойнтов. Давидович-Фокина сделал в игре 10 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи.
В четвертьфинале Уимблдона Феликс Оже-Альяссим сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
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