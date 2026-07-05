«Со мной мама, она много готовит». Осака рассказала, что придаёт ей сил на Уимблдоне

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака рассказала, что придаёт ей сил на Уимблдоне.

Ранее Осака обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в матче четвёртого круга турнира. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

«Со мной тут мама, она много готовит. Я чувствую, что её стряпня придаёт мне сил. Мам, я бы с удовольствием сегодня съела что-то, что ты приготовишь. Она готовит много японских блюд. Да здравствует японская еда!» – сказала Осака на пресс-конференции.

Следующей соперницей Наоми станет чешская теннисистка Каролина Мухова.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.