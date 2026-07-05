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«Со мной мама, она много готовит». Осака рассказала, что придаёт ей сил на Уимблдоне

«Со мной мама, она много готовит». Осака рассказала, что придаёт ей сил на Уимблдоне
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» японка Наоми Осака рассказала, что придаёт ей сил на Уимблдоне.

Ранее Осака обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко в матче четвёртого круга турнира. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Со мной тут мама, она много готовит. Я чувствую, что её стряпня придаёт мне сил. Мам, я бы с удовольствием сегодня съела что-то, что ты приготовишь. Она готовит много японских блюд. Да здравствует японская еда!» – сказала Осака на пресс-конференции.

Следующей соперницей Наоми станет чешская теннисистка Каролина Мухова.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является полька Ига Швёнтек.

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