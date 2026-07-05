«В этом году я всё запорола». Соболенко — о поражении в четвёртом круге Уимблдона
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какие эмоции испытывает после поражение в четвёртом круге Уимблдона-2026. Соболенко проиграла японке Наоми Осаке со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
14
Наоми Осака
Н. Осака
– Мне интересно, какие эмоции вы испытываете сейчас, когда этот матч и турнир для вас завершены?
– Никаких эмоций (смеётся). Я просто знаю, что сейчас умею гораздо лучше держать себя в руках, чем в прошлом году. Так что, ребята, если вы ждали чего-то очень весёлого, этого не будет (смеётся).
Наверное, сегодня будут только короткие ответы. В этом году я всё запорола. В следующем постараюсь выступить немного лучше, – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
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