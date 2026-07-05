Соболенко: хочу напиться, забыть о теннисе и постараться привести себя в лучшую форму

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что после поражения в четвёртом круге Уимблдона-2026 не хочет думать о рейтинге и намерена отвлечься от тенниса. Соболенко уступила японской теннисистке Наоми Осаке со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
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– Чувствуете ли вы сейчас, что являетесь первой ракеткой мира? Если нет, то что, по-вашему, нужно сделать, чтобы снова соответствовать этому статусу?
– Ох, ну и вопрос, ребята. Давайте просто посмотрим на рейтинг. На данный момент я и есть первая ракетка мира, но по уровню игры сегодня — нет, я не была первой ракеткой мира, а вчера была.
Сейчас я вообще не хочу думать о рейтинге. Просто хочу как следует напиться, забыть о теннисе и постараться привести себя в лучшую форму, – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
- 5 июля 2026
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