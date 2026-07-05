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Соболенко: хочу напиться, забыть о теннисе и постараться привести себя в лучшую форму

Соболенко: хочу напиться, забыть о теннисе и постараться привести себя в лучшую форму
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что после поражения в четвёртом круге Уимблдона-2026 не хочет думать о рейтинге и намерена отвлечься от тенниса. Соболенко уступила японской теннисистке Наоми Осаке со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

– Чувствуете ли вы сейчас, что являетесь первой ракеткой мира? Если нет, то что, по-вашему, нужно сделать, чтобы снова соответствовать этому статусу?
– Ох, ну и вопрос, ребята. Давайте просто посмотрим на рейтинг. На данный момент я и есть первая ракетка мира, но по уровню игры сегодня — нет, я не была первой ракеткой мира, а вчера была.

Сейчас я вообще не хочу думать о рейтинге. Просто хочу как следует напиться, забыть о теннисе и постараться привести себя в лучшую форму, – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

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