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«Она просто превзошла меня». Арина Соболенко — о поражении от Наоми Осаки на Уимблдоне

«Она просто превзошла меня». Арина Соболенко — о поражении от Наоми Осаки на Уимблдоне
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от японки Наоми Осаки в четвёртом круге Уимблдона-2026. Матч завершился со счётом 2:6, 6:7 (2:7).

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 2
6 		7 7
         
Наоми Осака
14
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«Очевидно, я недовольна тем, как сыграла, но она просто превзошла меня. Мне кажется, сегодня она показала невероятный уровень. Я сделала всё, что могла. К сожалению, в этом году не получилось.

Я не показала свою лучшую игру, а она, вероятно, сыграла свой лучший матч. Иногда такое случается. Иногда выходишь на корт, делаешь всё, что в твоих силах, но всё равно проигрываешь. Конечно, я недовольна результатом. Поздравляю Наоми и желаю ей всего наилучшего», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Наоми Осака сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

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