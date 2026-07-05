«Она просто превзошла меня». Арина Соболенко — о поражении от Наоми Осаки на Уимблдоне

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала поражение от японки Наоми Осаки в четвёртом круге Уимблдона-2026. Матч завершился со счётом 2:6, 6:7 (2:7).
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«Очевидно, я недовольна тем, как сыграла, но она просто превзошла меня. Мне кажется, сегодня она показала невероятный уровень. Я сделала всё, что могла. К сожалению, в этом году не получилось.
Я не показала свою лучшую игру, а она, вероятно, сыграла свой лучший матч. Иногда такое случается. Иногда выходишь на корт, делаешь всё, что в твоих силах, но всё равно проигрываешь. Конечно, я недовольна результатом. Поздравляю Наоми и желаю ей всего наилучшего», – сказала Соболенко на послематчевой пресс-конференции.
В четвертьфинале Уимблдона-2026 Наоми Осака сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
- 5 июля 2026
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