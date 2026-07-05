Наоми Осака обратилась к команде после победы над Ариной Соболенко
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14-я ракетка мира Наоми Осака (Япония) поблагодарила команду после победы над первой ракеткой мира Ариной Соболенко (Беларусь) в четвёртом круге Уимблдона. Встреча закончилась со счётом 6:2, 7:6 (7:2).
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
14
Наоми Осака
Н. Осака
— Что изменилось? Почему на траве вы вдруг стали показывать такой теннис?
– Спасибо большому поляку! Привет Томашу [Викторовски, тренеру] (смеётся).
И вообще всей своей команде. Это лучшая команда на свете. Мне очень весело с этими людьми, я постоянно чему-то учусь. Очень благодарна, что мы проходим этот путь вместе.
Перед этим матчем я три раза подряд проиграла Арине, и, честно говоря, это было отстойно, – сказала Осака в интервью на корте.
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