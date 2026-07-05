Штруфф стал самым возрастным игроком, впервые вышедшим в четвертьфинал ТБШ
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Немец Ян-Леннард Штруфф стал самым возрастным игроком, впервые вышедшим в четвертьфинал мужского одиночного разряда турнира «Большого шлема» в Открытой эре. Ян-Леннард впервые в карьере прошёл в 1/4 финала ТБШ в возрасте 36 лет. Матч четвёртого круга Уимблдона закончился снятием соперника Штруффа польского теннисиста Хуберта Хуркача при счёте 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 7:5, 4:2.
Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 18:45 МСК
96
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6 2
|5
|2
|
|6 5
|7 7
|7
|4
74
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
В четвертьфинале Уимблдона-2026 Ян-Леннард Штруфф сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Синтаро Мочизуки (Япония)
Уимблдонский турнир проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.
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