Штруфф стал самым возрастным игроком, впервые вышедшим в четвертьфинал ТБШ

Немец Ян-Леннард Штруфф стал самым возрастным игроком, впервые вышедшим в четвертьфинал мужского одиночного разряда турнира «Большого шлема» в Открытой эре. Ян-Леннард впервые в карьере прошёл в 1/4 финала ТБШ в возрасте 36 лет. Матч четвёртого круга Уимблдона закончился снятием соперника Штруффа польского теннисиста Хуберта Хуркача при счёте 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 7:5, 4:2.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Ян-Леннард Штруфф сыграет с победителем встречи Янник Синнер (Италия) – Синтаро Мочизуки (Япония)

Уимблдонский турнир проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующим чемпионом соревнований является итальянец Янник Синнер.