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Оже-Альяссим повторил достижение дель Потро, Нисикори и де Минора в рамках ТБШ

Оже-Альяссим повторил достижение дель Потро, Нисикори и де Минора в рамках ТБШ
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Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал четвёртым игроком не из Европы за последние 10 лет, который вышел в 1/4 финала на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в одном сезоне, сообщает Opta Ace. Оже-Альяссим добился этого после победы в четвёртом круге Уимблдона-2026 над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 17:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 4 		7 8 6 6 2 6
7 7 		6 6 3 7 7 1
             
Алехандро Давидович-Фокина
23
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

В последние 10 лет подобный результат показывали чемпион US Open – 2009 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (2018), японец Кей Нисикори (2019) и австралиец Алекс де Минор (2024).

За право выйти в полуфинал Уимблдона-2026 Феликс Оже-Альяссим поспорит с сербом Новаком Джоковичем.

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