Оже-Альяссим повторил достижение дель Потро, Нисикори и де Минора в рамках ТБШ

Четвёртая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал четвёртым игроком не из Европы за последние 10 лет, который вышел в 1/4 финала на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне в одном сезоне, сообщает Opta Ace. Оже-Альяссим добился этого после победы в четвёртом круге Уимблдона-2026 над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1.

В последние 10 лет подобный результат показывали чемпион US Open – 2009 аргентинец Хуан-Мартин дель Потро (2018), японец Кей Нисикори (2019) и австралиец Алекс де Минор (2024).

За право выйти в полуфинал Уимблдона-2026 Феликс Оже-Альяссим поспорит с сербом Новаком Джоковичем.