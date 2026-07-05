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Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал Уимблдона

Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал Уимблдона
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Четвёртая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим поделился эмоциями от победы над испанцем Алехандро Давидович-Фокиной в четвёртом круге Уимблдона. Матч закончился со счётом 6:7(4:7), 7:6(8:6), 6:3, 6:7(2:7), 6:1.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 17:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 4 		7 8 6 6 2 6
7 7 		6 6 3 7 7 1
             
Алехандро Давидович-Фокина
23
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«За карьеру у меня было немало сумасшедших матчей, но этот точно где-то на вершине списка. Уровень тенниса был очень высоким, интенсивность тоже. Алехандро подошёл к турниру с впечатляющей серией побед на траве и весь матч держал высокий уровень. Я очень рад, что смог пройти дальше, потому что это была невероятно тяжёлая битва.

Мы провели на корте больше четырёх часов. Это огромная нагрузка и немало километров для ног, но я чувствую себя хорошо и готов к следующему матчу», – сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.

В четвертьфинале Уимблдона канадский теннисист сыграет с Новаком Джоковичем (Сербия).

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