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«Слышал, мне достался какой-то сербский игрок». Оже-Альяссим — о матче с Джоковичем

«Слышал, мне достался какой-то сербский игрок». Оже-Альяссим — о матче с Джоковичем
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Четвёртая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим (Канада) высказался о предстоящем матче четвертьфинала Уимблдона с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем (Сербия).

Матч 1/4 финала турнира между Феликсом Оже-Альяссимом и Новаком Джоковичем состоится 7 июля.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 13:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
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Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Слышал, мне достался какой-то сербский игрок. Вроде ничего такой. Больше о нём ничего не знаю, но постараюсь посмотреть несколько видео и подготовиться (улыбается)», – сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — первая ракетка мира Янник Синнер (Италия).

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