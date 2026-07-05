«Слышал, мне достался какой-то сербский игрок». Оже-Альяссим — о матче с Джоковичем
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Четвёртая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим (Канада) высказался о предстоящем матче четвертьфинала Уимблдона с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем (Сербия).
Матч 1/4 финала турнира между Феликсом Оже-Альяссимом и Новаком Джоковичем состоится 7 июля.
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 13:00 МСК
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Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
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Новак Джокович
Н. Джокович
«Слышал, мне достался какой-то сербский игрок. Вроде ничего такой. Больше о нём ничего не знаю, но постараюсь посмотреть несколько видео и подготовиться (улыбается)», – сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — первая ракетка мира Янник Синнер (Италия).
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