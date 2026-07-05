Навратилова назвала причину поражения Швёнтек от Эалы на Уимблдоне

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о причинах поражения польки Иги Швёнтек в третьем круге Уимблдона-2026 с представительницей Филиппин Александрой Эалой. Встреча завершилась со счётом 7:6 (11:9), 6:2 в пользу Эалы.

«Думаю, ключом к успеху стало разнообразие на подаче. Эала часто подавала в корпус — как под форхенд, так и под бэкхенд Швёнтек, и Ига просто не могла понять, как лучше принимать эти подачи. Она не реализовала свои брейк-пойнты, а Эала при этом очень хорошо защищалась.

И, откровенно говоря, Швёнтек была не в лучшем эмоциональном состоянии. Её постоянно бросало из крайности в крайность, и она просто не смогла совладать со своими эмоциями.

Мне кажется, раньше, когда она начинала нервничать в розыгрыше, она всё равно продолжала бить по мячу, пусть даже слишком сильно или с ошибками. Но сейчас она замедляет движение ракетки. А с таким хватом, если ты замедляешь замах, ты обречён. Думаю, именно поэтому и возникают эти ошибки», – приводит слова Навратиловой Tennis Head.