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Навратилова назвала причину поражения Швёнтек от Эалы на Уимблдоне

Навратилова назвала причину поражения Швёнтек от Эалы на Уимблдоне
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о причинах поражения польки Иги Швёнтек в третьем круге Уимблдона-2026 с представительницей Филиппин Александрой Эалой. Встреча завершилась со счётом 7:6 (11:9), 6:2 в пользу Эалы.

Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:40 МСК
Александра Эала
32
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		2
         
Ига Швёнтек
3
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Думаю, ключом к успеху стало разнообразие на подаче. Эала часто подавала в корпус — как под форхенд, так и под бэкхенд Швёнтек, и Ига просто не могла понять, как лучше принимать эти подачи. Она не реализовала свои брейк-пойнты, а Эала при этом очень хорошо защищалась.

И, откровенно говоря, Швёнтек была не в лучшем эмоциональном состоянии. Её постоянно бросало из крайности в крайность, и она просто не смогла совладать со своими эмоциями.

Мне кажется, раньше, когда она начинала нервничать в розыгрыше, она всё равно продолжала бить по мячу, пусть даже слишком сильно или с ошибками. Но сейчас она замедляет движение ракетки. А с таким хватом, если ты замедляешь замах, ты обречён. Думаю, именно поэтому и возникают эти ошибки», – приводит слова Навратиловой Tennis Head.

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