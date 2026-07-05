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Янник Синнер — Синтаро Мочизуки, результат матча 5 июля 2026, счет 3:0, 4-й круг Уимблдон-2026

Янник Синнер обыграл 151-ю ракетку мира и вышел в 1/4 финала Уимблдона
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в 1/4 финала Уимблдона-2026, обыграв в четвёртом круге турнира японца Синтаро Мочизуки (151-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:0), 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 0 3
             
Синтаро Мочизуки
151
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки

Теннисисты провели на корте 2 часа 26 минут. За время матча Янник Синнер выполнил 15 подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смог реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Синтаро Мочизуки сделал в игре четыре эйса, допустил три двойные ошибки и не смог реализовать ни одного из пяти заработанных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Уимблдонского турнира – 2026 Янник Синнер сыграет с немецким теннисистом Ян-Леннардом Штруффом.

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