Кори Гауфф одержала волевую победу над Белиндой Бенчич в 1/8 финала Уимблдона
Поделиться
Седьмая ракетка мира Кори Гауфф (США) вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв 11-ю ракетку миру Белинду Бенчич (Швейцария) в матче четвёртого круга. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4.
Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 22:40 МСК
11
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
7
Кори Гауфф
К. Гауфф
Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. Бенчич сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Гауфф четыре раза подала навылет, допустив при этом девять двойных ошибок. А также Кори реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.
Следующей соперницей Гауфф станет американка Джессика Пегула.
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является третья ракетка мира полька Ига Швёнтек.
Комментарии
- 6 июля 2026
-
00:59
-
00:59
-
00:45
-
00:33
-
00:23
-
00:15
- 5 июля 2026
-
23:59
-
23:34
-
23:30
-
23:27
-
23:09
-
22:59
-
22:36
-
22:26
-
22:16
-
22:00
-
21:59
-
21:57
-
21:43
-
21:37
-
21:32
-
21:26
-
21:18
-
21:01
-
20:37
-
20:27
-
20:05
-
20:04
-
19:43
-
19:41
-
19:24
-
19:23
-
19:09
-
18:57
-
18:49