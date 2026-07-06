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Белинда Бенчич — Кори Гауфф, результат матча 5 июля, счёт 2:0, 4 круг Уимблдон

Кори Гауфф одержала волевую победу над Белиндой Бенчич в 1/8 финала Уимблдона
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Седьмая ракетка мира Кори Гауфф (США) вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв 11-ю ракетку миру Белинду Бенчич (Швейцария) в матче четвёртого круга. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 22:40 МСК
Белинда Бенчич
11
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
4 		6 6
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. Бенчич сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Гауфф четыре раза подала навылет, допустив при этом девять двойных ошибок. А также Кори реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Гауфф станет американка Джессика Пегула.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является третья ракетка мира полька Ига Швёнтек.

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