Кори Гауфф одержала волевую победу над Белиндой Бенчич в 1/8 финала Уимблдона

Седьмая ракетка мира Кори Гауфф (США) вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв 11-ю ракетку миру Белинду Бенчич (Швейцария) в матче четвёртого круга. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 18 минут. Бенчич сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и сумела реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Гауфф четыре раза подала навылет, допустив при этом девять двойных ошибок. А также Кори реализовала 5 брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Гауфф станет американка Джессика Пегула.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является третья ракетка мира полька Ига Швёнтек.