Янник Синнер прокомментировал победу над 151-ракеткой мира в 1/8 финала Уимблдона

Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу над японцем Синтаро Мочизуки (151-й в рейтинге) в матче четвёртого круга Уимблдона. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (7:0), 6:3.

«Прежде всего спасибо, что остались так долго. Я знаю, что это был очень долгий день. Мы играли впервые. Я не знал, чего ожидать. Я старался справляться с определёнными ситуациями немного лучше, чем он, что мне и удалось. Но он невероятный игрок. Пройти квалификацию и показывать такой высокий уровень так долго — это потрясающе. Я желаю ему только всего наилучшего. Он должен гордиться собой и, конечно, всей своей командой.

Было очень сложно играть против него. На этом покрытии его игра очень хорошо подходит. Учитывая всё это, я старался быть немного агрессивнее. У меня были некоторые шансы во втором сете. Не смог их использовать. Но всё равно очень доволен сегодняшним выступлением. Стараюсь каждый день становиться немного лучше. Очень доволен сегодняшним днём», – сказал Синнер в интервью на корте.