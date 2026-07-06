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Янник Синнер прокомментировал победу над 151-ракеткой мира в 1/8 финала Уимблдона

Янник Синнер прокомментировал победу над 151-ракеткой мира в 1/8 финала Уимблдона
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Первая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу над японцем Синтаро Мочизуки (151-й в рейтинге) в матче четвёртого круга Уимблдона. Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (7:0), 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 21:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 0 3
             
Синтаро Мочизуки
151
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки

«Прежде всего спасибо, что остались так долго. Я знаю, что это был очень долгий день. Мы играли впервые. Я не знал, чего ожидать. Я старался справляться с определёнными ситуациями немного лучше, чем он, что мне и удалось. Но он невероятный игрок. Пройти квалификацию и показывать такой высокий уровень так долго — это потрясающе. Я желаю ему только всего наилучшего. Он должен гордиться собой и, конечно, всей своей командой.

Было очень сложно играть против него. На этом покрытии его игра очень хорошо подходит. Учитывая всё это, я старался быть немного агрессивнее. У меня были некоторые шансы во втором сете. Не смог их использовать. Но всё равно очень доволен сегодняшним выступлением. Стараюсь каждый день становиться немного лучше. Очень доволен сегодняшним днём», – сказал Синнер в интервью на корте.

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