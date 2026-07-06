Синнер поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Уимблдона со Штруффом

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Уимблдона с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Встреча состоится 7 июля.

«Очень агрессивный игрок. Очень, очень мощная подача. Посмотрим. Но сейчас самое главное — отдохнуть. Я очень уважаю его. Мы встречались несколько раз. Последний раз это было на траве в Галле. Это был очень, очень напряжённый матч. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо, что остались, и увидимся в следующем раунде», – сказал Синнер в интервью на корте.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.