Синнер поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинала Уимблдона со Штруффом
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Уимблдона с немцем Ян-Леннардом Штруффом. Встреча состоится 7 июля.
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 13:00 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
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Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
«Очень агрессивный игрок. Очень, очень мощная подача. Посмотрим. Но сейчас самое главное — отдохнуть. Я очень уважаю его. Мы встречались несколько раз. Последний раз это было на траве в Галле. Это был очень, очень напряжённый матч. Посмотрим, что будет дальше. Спасибо, что остались, и увидимся в следующем раунде», – сказал Синнер в интервью на корте.
Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Янник Синнер является действующим чемпионом турнира.
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