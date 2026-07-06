Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 6 июля

6 июля на травяных кортах Лондона продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня прошли матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Четвёртый круг. Результаты на 6 июля:

Арина Соболенко (Беларусь) — Наоми Осака (Япония) — 2:6, 6:7 (2:7);

Каролина Мухова (Чехия) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 7:5, 5:7, 6:3;

Джессика Пегула (США) — Ива Йович (США) — 4:6, 6:3, 6:1;

Белинда Бенчич (Швейцария) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 3:6, 4:6.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является Ига Швёнтек (Польша).