Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 6 июля

Уимблдон-2026, женщины: результаты матчей 6 июля
Комментарии

6 июля на травяных кортах Лондона продолжился розыгрыш Уимблдона-2026 у женщин. В рамках игрового дня прошли матчи четвёртого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Уимблдон-2026. Четвёртый круг. Результаты на 6 июля:

Арина Соболенко (Беларусь) — Наоми Осака (Япония) — 2:6, 6:7 (2:7);

Каролина Мухова (Чехия) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 7:5, 5:7, 6:3;

Джессика Пегула (США) — Ива Йович (США) — 4:6, 6:3, 6:1;

Белинда Бенчич (Швейцария) — Кори Гауфф (США) — 6:4, 3:6, 4:6.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующей чемпионкой турнира в женском одиночном разряде является Ига Швёнтек (Польша).

Календарь Уимблдона (ж)
Сетка Уимблдона (ж)
Материалы по теме
«Я облажалась. Хочу хорошенько напиться». Соболенко — после вылета с Уимблдона
«Я облажалась. Хочу хорошенько напиться». Соболенко — после вылета с Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android