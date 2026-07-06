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Янник Синнер, Уимблдон-2026: результаты 5 июля, следующий соперник, путь до титула

Янник Синнер, Уимблдон-2026: результаты 5 июля, следующий соперник, путь до титула
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Вчера, 5 июля, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл четвёртый матч на Уимблдоне-2026 и вышел в четвертьфинал турнира. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Янника Синнера до титула. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Янника Синнера на Уимблдоне-2026:

Первый круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Миомир Кецманович (Сербия) – 4:6, 6:3, 6:7 (6:8), 6:2, 6:3;

Второй круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Нуну Боржеш (Португалия) – 7:6 (7:4), 7:6 (7:2), 6:4;

Третий круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Дженсон Бруксби (США) – 6:4, 6:3, 6:4.

Четвёртый круг. Янник Синнер (Италия, 1) – Синтаро Мочизуки (Япония) – 6:3, 7:6 (7:0), 6:3.

Следующий матч на Уимблдоне-2026:

1/4 финала. Янник Синнер (Италия, 1) – Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Возможная сетка Янника Синнера на Уимблдоне-2026:

Полуфинал. Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3).

Финал. Александр Зверев (Германия, 2).

Сетка Уимблдона-2026
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