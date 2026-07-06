Уимблдон-2026, мужчины: результаты матчей 5 июля

Вчера, 5 июля, прошёл седьмой игровой день мужского Уимблдона-2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей четвёртого круга травяного турнира «Большого шлема».

Теннис. Уимблдон-2026. Мужчины. Результаты встреч 5 июля:

Роман Сафиуллин (Россия, Q) – Новак Джокович (Сербия, 7) – 6:7 (6:8), 3:6, 6:3, 3:6;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 22) – 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:3, 6:7 (2:7), 6:1;

Хуберт Хуркач (Польша) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:3, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 5:7, 2:4 (отказ Хуркача);

Янник Синнер (Италия, 1) – Синтаро Мочизуки (Япония, Q) – 6:3, 7:6 (7:0), 6:3.

Розыгрыш мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.