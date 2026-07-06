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«Не получал удовольствия». Джокович – после матча с Сафиуллиным на Уимблдоне

«Не получал удовольствия». Джокович – после матча с Сафиуллиным на Уимблдоне
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович оценил свою игру в матче с россиянином Романом Сафиуллиным в четвёртом круге Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2026, воскресенье. 15:40 МСК
Роман Сафиуллин
132
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 6 		3 6 3
7 8 		6 3 6
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Физически всё было более-менее нормально. Что касается игры, я не получал удовольствия от своего тенниса. Также это связано с тем, что он сильно меня прессинговал и хорошо играл. Мне было трудно найти тот уровень игры, который я искал — тот, который, как мне кажется, у меня был особенно во втором круге. Но победа есть победа, даже если она не самая зрелищная. Надеюсь, я смогу использовать это, чтобы стать лучше», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

Уимблдон проходит с 29 июня и завершится 12 июля. Действующий чемпион турнира — первая ракетка мира Янник Синнер (Италия).

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